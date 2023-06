Alemanha: índice Ifo de sentimento das empresas cai a 88,5 em junho e fica abaixo do esperado

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu para 88,5 pontos em junho, ante 91,5 pontos em maio, em sua segunda queda consecutiva, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo instituto alemão Ifo. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo menor neste mês, a 90,6 pontos. O dado de maio foi revisado para baixo, de 91,7 pontos originalmente.

Apenas o subíndice de expectativas econômicas do Ifo diminuiu de 88,3 pontos em maio para 83,6 pontos em junho. No mesmo período, o subíndice de condições atuais caiu de 94,8 para 93,7 pontos.

"A fraqueza no setor manufatureiro está levando a economia alemã para águas turbulentas", avaliou o presidente do Ifo, Clemens Fuest, referindo-se a uma forte piora do clima e das expectativas entre empresas de manufatura.

A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.