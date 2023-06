Preço médio do litro da gasolina cai R$ 0,07 no Ceará em uma semana

Valor mínimo encontrado pela agência no Estado foi de R$ 5,05 e o máximo de R$ 5,99

O preço médio do litro da gasolina comum comercializada no Ceará teve queda de R$ 0,07 na última semana (18 a 24 de junho), conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), caindo de R$ 5,32 para R$ 5,25. Em termos percentuais, a redução foi de 1,3%.

O preço mínimo encontrado pela agência no Estado foi de R$ 5,05 e o máximo de R$ 5,99. Já o litro da gasolina aditivada oscilou de R$ 5,13 a R$ 6,28, quando considerados os preços mínimo e máximo, ficando com média de R$ 5,45. Na semana anterior (entre os dias 11 e 17 de junho), esse valor médio era de R$ 5,52, o litro. A redução foi de 1,2%.

Por sua vez, o litro do etanol hidratado caiu de R$ 4,55 para R$ 4,43, uma redução de 2,6% (a maior entre os combustíveis pesquisados), enquanto o metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) teve queda bem mais modesta, indo de R$ 4,59 para R$ 4,56, ou redução de 0,6%.

O preço médio do litro do diesel S10 também teve redução, passando de R$ 5,03 para R$ 4,96, uma queda de 1,3%. O diesel comum também caiu R$ 0,07 em média, indo de R$ 5,16 para R$ 5,09.

Por fim, o botijão de 13kg do gás de cozinha, ou GLP, quase não sofreu alteração, mas também oscilou para baixo, passando de R$ 101,84 para R$ 101,48, uma queda de 0,3%.

