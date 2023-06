'Não tem como uma reforma tributária complexa ser unanimidade', diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que não tem como uma reforma complexa como a tributária ser unanimidade. "Será desastroso para algum município ou Estado? Não. O Congresso tem responsabilidade e o Executivo tem responsabilidade da proteção", emendou.

Dias também declarou que a reforma é uma necessidade do Brasil e que esse otimismo está dentro do Congresso. Ao ser questionado sobre uma insatisfação do setor de serviços com o relatório da matéria, o ministro disse que o setor terá que ter "uma transição e um entendimento" e que, na visão do Congresso, a sociedade não quer ampliar mais a tributação.

O ministro participou de entrevista ao programa Canal Livre, que vai ao ar hoje na BandNews TV, às 20h, e na Band, à meia-noite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outro trecho do programa, Dias argumentou que não há precedentes no mundo hoje para uma taxa de juros como a que vemos no Brasil, tendo em vista os demais dados da economia. "Por isso acho que vai baixar."

O ministro também comentou que o governo deseja fechar o semestre legislativo com o arcabouço fiscal resolvido. Dias acrescentou que, independente de partidos, a regra fiscal tem uma quantidade de apoiadores bem maior do que em outras matérias. "Sinal que o Brasil percebe que alguma coisa precisa ser feita."