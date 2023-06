Mercado melhora em 2023 e fundos imobiliários são alternativa; veja

Jornalista no OPOVO

Dentre as opções de investimento, os FIIs aparecem como boa alternativa de rendimentos mensais. Dei Valor explica como funciona esse tipo de aplicação

Dentre as opções de investimento, os Fundos Imobiliários (FIIs) aparecem como boa alternativa para quem quer rendimentos mensais. O Dei Valor explica os tipos de FIIs e qual a situação desse mercado em meio aos juros em alta.

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 14h

