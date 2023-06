Reino Unido: estamos absolutamente comprometidos a apoiar o BoE no combate à inflação, diz Hunt

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou nesta sexta-feira, 23, que o governo do Reino Unido está "absolutamente comprometido" a apoiar o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) a fazer o que for preciso para resolver o problema da inflação.

"Enfrentar a alta inflação é a prioridade número um minha e do primeiro-ministro" Rishi Sunak, disse Hunt em declaração em vídeo publicada pelo ministério, após anunciar medidas de apoio para pessoas que estão com dificuldades com o pagamento de hipotecas em meio aos aumentos nas taxas de juros do BoE.

O ministro disse que o governo fará o que for preciso e não hesitará em sua resolução. "Sabemos que se livrar da alta inflação na nossa economia é o único caminho para aliviar a pressão nas finanças das famílias e nos negócios", comentou.