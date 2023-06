CVM: 2 processos mais avançados da Americanas são sobre Rial e Camille Faria

Os dois processos administrativos mais avançados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra a Americanas dizem respeito ao ex-CEO, Sérgio Rial, e à atual CFO da companhia, Camille Faria. Os processos são classificados como "sancionadores" (nos quais há acusação formulada).

No caso de Rial, a apuração envolve "eventuais irregularidades na divulgação de notícias, fatos relevantes e comunicados, relacionadas à realização de teleconferência", em 12 de janeiro deste ano. Para Camille Faria, as apurações envolvem eventual falha de divulgação de informações relevantes pela varejista, "a respeito das propostas de capitalização e renegociação de dívidas com os credores e à avaliação de venda de ativos, conforme notícias divulgadas na mídia".

A CVM divulgou nesta sexta-feira, 23, uma atualização de todos os processos que envolvem o caso Americanas. Dentre eles, há dois inquéritos administrativos em enfiamento: um sobre irregularidades em informações contábeis e outro para investigação de possível uso de informação privilegiada (insider trading).

Dentre os 19 processos administrativos em procedimento de análise, quatro foram encerrados. Um deles dizia respeito à atuação das agências de classificação de risco de crédito no âmbito das emissões que contavam com a Americanas S.A. como devedora ou coobrigada. A autarquia afirma não ter encontrado irregularidades.

Os demais 15 processos sob análise dizem respeito, entre outras coisas, a denúncias anônimas sobre má gestão da companhia, atuação de intermediários como coordenadores líderes de ofertas, bem como à atuação das empresas de auditoria KPMG e PricewaterhouseCoopers (PWC).