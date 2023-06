BC cria blog para divulgar pesquisas desenvolvidas por servidores do banco

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira, 23, a criação do BC Blog, uma página de divulgação de pesquisas desenvolvidas por servidores do banco. O blog, que foi aprovado pela diretoria colegiada, ficará hospedado no site do BC e poderá ser acessado no início de julho.

"Com linguagem mais acessível, a nova ferramenta de comunicação contribuirá para que a sociedade tenha acesso mais amplo e fácil aos trabalhos de pesquisadores do BC", diz o órgão, em nota à imprensa.

Segundo a autoridade monetária, o blog não terá periodicidade fixa e abordará temas de interesse do BC, como inflação, economia bancária, estabilidade financeira, atividade econômica, cidadania financeira, sistemas de pagamentos e sustentabilidade.

O Banco Central informou que as postagens terão nota explicativa ressaltando que não representam a opinião do BC, sendo seus autores os únicos responsáveis pelas ideias e informações publicadas.

Conforme o órgão, a criação do BC Blog está em linha com outras iniciativas ao redor do mundo, com os bancos centrais procurando melhorar a comunicação e a visibilidade de suas pesquisas e estudos. São exemplos deste esforço os blogs do Banco da Inglaterra (Bank Underground), do Federal Reserve Bank de Nova York (Liberty Street Economics) e o do Banco Central da França (Eco Notepad).

Atualmente, o Banco Central do Brasil já faz um trabalho de divulgação de trabalhos acadêmicos de seus servidores por meio do portal de pesquisa, em especial no menu "Pesquisa no BC", onde podem ser encontradas a Série de Trabalhos para Discussão, a Agenda de Pesquisa e o Relatório de Pesquisa em Economia e Finanças. O BC ainda destacou que o Linkedin é outro espaço que vem sendo usado para dar maior publicidade às pesquisas econômicas.