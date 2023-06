Agricultura familiar terá compra garantida em R$ 30 milhões

Programa de Compra Direta de Gêneros Alimentícios da Fecomércio CE tem sua fase piloto lançada, com convênio com 13 cooperativas com um total de 120 agricultores

A vida de pelo menos 120 famílias que vivem da agricultura no Estado devem melhorar, com a criação do Programa de Compra Direta de Gêneros Alimentícios. A ação é uma iniciativa da Fecomércio Ceará, que visa atender às demandas do Sesc e do Senac.



Para isso, foi assinado na manhã desta sexta-feira, 23, um termo de parceria com 13 cooperativas da agricultura familiar. Neste primeiro ano, apenas de verbas do Sistema S, o investimento no programa será de R$ 30 milhões e outras parcerias podem ser feitas para viabilizar ainda mais recursos.

Wilson Serafim, de 58 anos, agricultor na cidade de São Benedito, espera dobrar a sua capacidade de produção e a renda de 10 pessoas que trabalham com ele, com a compra garantida que o convênio traz.

“A gente tá trabalhando muito e nossos produtos não tem quase valor. Com isso, quero melhorar 100% a minha produção. É só ter saída que a gente planta mais e produz mais”, diz Serafim, afirmando que espera entregar até 3 mil quilos de produtos, por ano, entre batata doce, mandioca, milho, feijão e abacate, entre outros.

Cooperativas atendem agricultores de todo o Estado

A dirigente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária no Ceará (Unicafes-CE), Dita Souza, afirma que este é um passo fundamental para alavancar a agricultura familiar em outros mercados consumidores.

“Até agora estávamos só no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que possuem a compra, mas passam períodos sem adquirir a produção e, agora, com essa parceria permanente, vamos ter compra garantida e poderemos aumentar a produção e, consequentemente, a renda.”

O presidente do Sistema Fecomércio, deputado federal Luiz Gastão (PSD), afirma que este é o primeiro passo de um programa que deverá ser expandido, inclusive com parcerias também com o Sebrae e outras entidades, como a do ramo de hotelaria, por exemplo.

“A compra direta vai garantir qualidade em todos os nossos restaurantes que visam oferecer uma boa alimentação para o trabalhador, além de ofertar esses produtos para todos os nossos cursos e, quem sabe, lançamos um selo, para que o consumidor saiba que aquele produto é desta cadeia tão importante que é a da agricultura familiar”, disse Gastão.

Já o secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz Ricardo, agradeceu ao Sistema S por oportunizar essa compra direta do produtor, “garantindo emprego no campo e renda”, e parabenizou as cooperativas pelo trabalho de profissionalização e cuidado com os produtos e suas embalagens.

