5 dicas para monetizar conteúdos digitais

O setor que impulsiona o potencial criativo de pessoas que estão monetizando seus bens e serviços online está tão em alta que até ganhou o próprio nome e sobrenome: Creator Economy. Para se ter uma ideia, o estudo “Future of Creativity”, da Adobe, mostra que o número de criadores de conteúdo cresceu em mais de 165 milhões nos últimos dois anos, atingindo 303 milhões no mundo inteiro. A Factworks for Meta revela que cerca de 20 milhões desses profissionais estão aqui no Brasil.

Este é o setor que está transformando o cenário (e a economia) digital, atendendo a um público que passou a buscar cada vez mais produtos que tragam experiências de qualidade e exclusivas. Não à toa, a falta de personalização no conteúdo que existe hoje dentro do e-commerce – e aqui podemos estender o dado para as produções de creators – é fonte de frustração para 71% dos consumidores.

Importância da personalização no conteúdo

Olhando esses dados por outro ângulo, é possível afirmar que quanto mais os criadores desenvolverem audiências engajadas e construírem suas marcas pessoais, mais eles vão controlar a distribuição dos seus conteúdos e, assim, monetizar esses materiais de acordo com suas estratégias pessoais. Para essas estratégias serem eficientes, elas precisam funcionar tanto para os negócios quanto para a audiência – principalmente para a audiência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tiago Maranhão, Diretor de Comunicação e Conteúdo na Stages, solução que permite aos criadores de conteúdo revolucionarem a forma de monetizar suas criações, lista cinco dicas para empreender de maneira independente nesse mercado. Confira!

1. Conheça seu público

Antes de pensar no que produzir, é fundamental saber com quem você quer conversar nas suas produções; pegando emprestado um termo do marketing, é saber quem é o famoso público-alvo. Com isso, o criador pode estruturar e adaptar os seus conteúdos a partir dos interesses desse grupo de consumidores, atendendo às suas expectativas.

2. Beba nas melhores fontes

Ideias aleatórias podem até funcionar por um tempo, mas quanto mais repertório e referências o creator tiver, mais consistente será sua produção. Mesmo que decida seguir por caminhos diferentes, é fundamental conhecer o que de melhor e mais criativo está acontecendo e estar atualizado com as tendências do mercado. Tiago comenta que “esse é o caminho para a construção de conteúdos relevantes e inovadores, que realmente promovam um crescimento financeiro para a sua vida.”