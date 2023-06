Valor emprestado pelo Fed para bancos americanos sobe novamente, mas ritmo diminui

Os empréstimos do Federal Reserve (Fed) para aumento de liquidez de bancos americanos subiu novamente na semana encerrada em 21 de junho, mas com redução no ritmo de mobilização do crédito. Segundo relatório divulgadonesta quinta-feira, 22, a soma total dos valores subiu cerca de US$ 300 milhões na última semana, a US$ 105,9 bilhões, desaceleração em comparação ao crescimento semanas anteriores.

O crédito mobilizado pela janela de redesconto caiu de US$ 3,62 bilhões a US$ 3,21 bilhões, enquanto a linha do Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) expandiu de US$ 102,00 bilhões a US$ 102,73 bilhões, comparando com o período anterior.

A categoria "outras extensões de crédito", cujos recursos são garantidos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), caiu de US$ 180,5 bilhões a US$ 172,34 bilhões.