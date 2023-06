Preço da gasolina comum ficou estável e aditivada caiu em SP após corte, diz Sem Parar

O preço da gasolina comum ficou estável na cidade de São Paulo na semana seguinte ao anúncio de corte nos preços feito pela Petrobras, mostra levantamento feito pelo Sem Parar com base em abastecimento feito clientes do serviço. Já o preço da gasolina aditivada teve recuo. Foram considerados 3,3 milhões de litros abastecidos.

No último dia 15, a Petrobras anunciou uma redução em R$ 0,13 por litro do seu preço médio de venda de gasolina para as refinarias, o equivalente a um corte de 4,66%. O preço passou para R$ 2,66 por litro a partir do dia 16.

Na semana anterior ao reajuste (10 a 15 de junho) o preço médio da gasolina comum praticado na capital paulista foi de R$ 5,22.

O valor manteve-se estável na semana seguinte ao reajuste (16 a 21 de junho), mostra o levantamento do Sem Parar.

Já o preço médio da gasolina aditivada, de R$ 5,66 antes do ajuste, caiu para R$ 5,61 na semana seguinte, uma retração de 0,9%.

Quando considerado o preço do etanol aditivado, a variação foi R$ 0,03 ou 0,8%, saindo de R$ 4,07 para R$ 4,11, na mesma base de comparação. Já o etanol comum não teve variação.