Petrobras Biocombustível tem alta de 35,3% na comercialização de biodiesel no 4º bimestre

A Petrobras Biocombustível teve um aumento significativo da comercialização de biodiesel entre julho e agosto deste ano. No quarto bimestre, a companhia fechou um volume 35,3% maior do que no terceiro bimestre, maio e junho. O resultado é fruto das melhores condições de mercado, com a recente elevação do mandato de biodiesel, bem como da estratégia comercial adotada pela companhia, informou a Petrobras.

"Tivemos resultados acima da expectativa para a comercialização neste quarto bimestre de 2023. O aumento do mandato do biodiesel de 10% para 12%, a obtenção do benefício fiscal na Bahia e a alta qualidade dos nossos produtos em relação aos concorrentes ajudam a explicar esse melhor resultado", disse o presidente da companhia, Rodrigo Leão.

As negociações do período resultam no segundo maior prêmio já negociado para a Usina de Candeias desde o início do modelo de comercialização direta, iniciado em janeiro do ano passado. Com isso a perspectiva é de margem de contribuição positiva pela primeira vez no ano.

A Usina de Candeias (UBC), ainda segundo a empresa, conseguiu fechar novas comercializações após seis meses sem atividades. Com a etapa de comercialização já concluída, a UBC já se encontra mobilizada para o retorno de suas operações, com previsão de expedição de biodiesel a partir de 1º de julho de 2023.

Pela Usina de Montes Claros, houve comercialização de biodiesel com blend médio esperado de 90% de gorduras animais, matéria-prima cada vez mais almejada em alguns mercados, principalmente Europa e Estados Unidos.

Isso, segundo a Petrobras, colocará a UBMC em patamar de utilização de gorduras muito acima da média nacional e, somado à recente certificação ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), abrirá perspectivas de novos mercados ao biodiesel da Petrobras Biocombustível observando critérios de sustentabilidade, como redução de emissões de gases de efeito estufa e utilização de resíduos.