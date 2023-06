MP dos carros populares: locadoras temem perder descontos; entenda

O conselheiro gestor da Abla, Paulo Miguel Júnior, explicou, no programa O POVO no Rádio da O POVO CBN, que as locadoras compram, em média, 35 mil a 50 mil carros por mês

Com a prorrogação do prazo de exclusividade de mais 15 dias para pessoas físicas na compra de carro zero com desconto, a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla) se manifestou surpresa com a medida e ressaltou que o setor, muito provavelmente, não vai ser abrangido pelo benefício.

Em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, o conselheiro gestor da Abla, Paulo Miguel Júnior, disse que a ideia da MP era aumentar a produção das montadores e desovar os pátios que estavam lotados, e que as locadoras, em média, compram 30% da produção automotiva.

"Como existe a limitação de R$ 500 milhões para o programa, com esses 30 dias concedidos a pessoa física, pode até ser que sobre alguma coisa para as locadoras, mas vai ser muito pouco, porque elas compram em média 35 mil a 50 mil carros por mês", explicou.

Paulo explicou que as locadoras trocam a frota de seus veículos a cada 25 meses, e o programa também tem impactado na venda de carros seminovos, porque com a desvalorização no carro zero, o carro seminovo também acaba perdendo o seu valor.

Ele citou também que muitas pessoas têm medo de comprar veículos de locadoras por conta da rodagem, mas exaltou que são automóveis que passam por manutenções rotineiramente.

"O carro de locadora, apesar de ele ter um uso mais intenso no período, é um carro que passa por manutenções constantes, porque a gente não pode deixar o usuário nunca com problemas. Nós temos que prevenir algo antes que aconteça", explicou.

Por fim, Paulo acrescentou que abaixar o valor do carro para pessoa física é interessante, mas que sem uma condição apropriada de juros e financiamento, é uma situação complicada, porque as pessoas estão muito endividadas e não tem condição de assumir um financiamento pesado.

"O que a gente tem visto ultimamente é que a locação de longo prazo para pessoa física tem dado muito mais condições das pessoas terem o seu carro do que esse pacote do governo", completou.

"A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) recebeu, com surpresa, a prorrogação do prazo da venda de automóveis exclusivamente para pessoas físicas, por meio da MP do Setor Automotivo, por mais 15 dias.

A prorrogação impede exatamente o principal cliente das montadoras, responsável pela compra de 30% dos automóveis e comerciais leves vendidos no País – e que assim contribui diretamente para a estabilidade da indústria automotiva, de participar do programa que também foi criado para que as montadoras pudessem vender estoques parados."

