Fortaleza recebe selo ouro; entenda o que significa

Iniciativa "What Works Cities" é realizada pela Bloomberg Philanthropies, com o objetivo de ajudar governos municipais e creditou a Cidade com o selo

A cidade de Fortaleza recebeu o selo ouro no programa “What Works Cities”, concedido pela organização Bloomberg Philanthropies.

A marca utiliza dados para sinalizar o avanço de políticas públicas, melhorando a eficiência governamental de municípios e auxiliando no desenvolvimento para beneficiar a população.

A iniciativa foi criada em 2017 e, desde então, 62 cidades obtiveram o selo. Fortaleza é o primeiro município brasileiro a conseguir a marca.

Buenos Aires, capital da Argentina, também conquistou o índice ouro. Dos 45 critérios estabelecidos, a capital cearense atende a 29, o que dá direito ao certificado.

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) comemorou o desempenho. “Nossas equipes estão empenhadas e engajadas nesse propósito, que nos permite alcançar melhores resultados e mais qualidade de vida para os nossos moradores”, afirmou em suas redes sociais.

Elis Teixeira, diretora do Observatório de Fortaleza, ressaltou que a certificação se traduz em benefícios para a população.

“Fortaleza está se tornando uma cidade alinhada com o seu planejamento estratégico de longo prazo, o Fortaleza 2040, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com a Nova Agenda Urbana e com as políticas públicas mais atuais e que promovem equidade em todos os domínios”, disse.

Segundo comunicado da Prefeitura de Fortaleza para celebrar o feito, nos últimos anos a cidade “reduziu o número de mortes no trânsito, reduziu os índices de evasão escolar, digitalizou o processo de licenciamento de obras, estabeleceu uma política de monitoramento da qualidade do ar e lançou o Nina, aplicativo para rastrear o assédio sexual no transporte público”.

Exigências padronizadas internacionalmente

Desde 2022, para obter o certificado é necessário atender a um padrão internacionalmente reconhecido em ao menos dois destes três resultados: poluição do ar, porcentagem de famílias com acesso à banda larga ou um resultado de alta prioridade selecionado pela cidade e que se alinhe aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Um dos destaques entre os dados apresentados pela capital cearense é o monitoramento do tráfego urbano. A cidade registrou redução nas mortes no trânsito pelo oitavo ano seguido: foram 158 em 2022, contra 377 contabilizados em 2014.

Além disso, em maio deste ano foi lançada a política municipal para a qualidade do ar. A Prefeitura instalou 25 monitores com o objetivo de avaliar a quantidade de partículas poluentes na atmosfera.

Essa política faz parte dos seis anos de participação que Fortaleza tem na Parceria por Cidades Saudáveis, rede global com 70 cidades comprometidas em prevenir doenças e lesões. O programa é apoiado pela Bloomberg Philanthropies em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a organização global de saúde Vital Strategies.

