Fecomércio lança parceria para comprar da agricultura familiar

Objetivo é cooperar com a agricultura familiar para a compra de produtos alimentícios. Assinatura ocorre a partir das 9 horas, na sede da entidade

O Sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio Ceará) assinará um termo para viabilizar a parceria com cooperativas da agricultura familiar, dando início ao Programa de Compra Direta de Gêneros Alimentícios.

O acordo será firmado nesta sexta-feira, 23 de junho, a partir das 9h.

O objetivo é utilizar os estoques de famílias produtoras para atender às demandas do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), instituições administradas pela Fecomércio.

O programa beneficiará 13 cooperativas e mais de 120 agricultores. Além de atuações sustentáveis do Sesc e do Senac, a iniciativa promove o fomento da adoção de critérios mais sustentáveis.

A ideia é que, a partir disso, seja criado um modelo de crescimento econômico que preserve o planeta e seja adequado ambientalmente.

A realização do evento será no auditório Alberto Farias, que fica na sede administrativa da Fecomércio. Estarão presentes Luiz Gastão, presidente do Sistema Fecomércio e deputado federal, e Moisés Braz Ricardo, secretário de Desenvolvimento Agrário.

Luiz Gastão destacou a importância de cooperar com produtores familiares.

“Contempla agricultura, pecuária e artesiana familiar; promovendo o desenvolvimento regional, a justiça social, a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, além de dar mais previsibilidade e garantias aos produtores”, disse.

Parceria contra insegurança alimentar

A Fecomércio lançará, em parceria com o Estado, um programa para combater a insegurança alimentar no Ceará.

O programa “Ceará Sem Fome” deverá aproveitar a base que existe em decorrência de projetos como o “Mesa Brasil” e o “Sopa Amiga”.

No início deste mês de junho, Gastão ressaltou o compromisso com a intenção do projeto.

“Vamos fazer com que o Sistema S (composto por nove entidades) possa estar ao lado de todas essas ações para buscar erradicar do Estado, o maior mal que há na humanidade hoje e que gera indignação ao sabermos que pessoas não têm o que comer”.

A Fecomércio já alcançou todas as 184 cidades cearenses e busca ampliar, segundo Gastão, de três para cinco, o número mínimo de ações da entidade por município.

