Desonerações somam R$ 60,434 bilhões no ano até maio, diz Receita

As desonerações totais concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 60,434 bilhões de janeiro a maio deste ano, valor bem maior do que em igual período de 2022, quando ficaram em R$ 39,620 bilhões, conforme a Receita Federal. No mês passado, as desonerações totalizaram R$ 11,609 bilhões, volume também superior ao registrado em maio do ano passado (R$ 10,067 bilhões).

A desoneração da folha de pagamento resultou em uma renúncia de R$ 746 milhões em maio e de R$ 3,617 bilhões no acumulado do ano.

Na última terça-feira, 20, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado concluiu a aprovação do projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O colegiado analisou o projeto de forma terminativa - ou seja, só será necessária avaliação do plenário se houver um recurso apresentado por pelo menos nove senadores. Do contrário, o projeto segue para a Câmara.