Como consultar quem poderá receber dinheiro no segundo lote do IR

A Receita Federal informou que vai liberar a consulta ao segundo lote do Imposto de Renda 2023 (IR) nesta sexta-feira, 23 de junho, a partir das 10 horas. Veja mais abaixo o passo a passo para saber se você vai reeber.

O pagamento está programado para ocorrer na semana seguinte, dia 30. O valor das restituições chegará a R$ 7,5 bilhões, contemplando um total de 5.138.476 contribuintes. A verificação pode ser feita pelo site da Receita Federal.

Veja como consultar o pagamento do segundo lote do IR

Entre no site da Receita Federal a partir das 10 horas do dia 23 de junho Clique em “Imposto de Renda” Em seguida, clique em “Consultar a Restituição” e em “Iniciar” Preencha com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) Insira a data de nascimento Escolha o exercício (no caso, 2023) Clique na caixa de verificação “Sou humano” Finalize selecionando a opção “Consultar”

A página mostrará instruções e canais de prestação de serviço, o que permitirá uma consulta simples ou uma mais completa, com extrato de processamento acessível no e-CAC.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para celulares e tablets que busca, diretamente nas bases do órgão, informações sobre liberação de restituições, vendo também a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Como é feito o pagamento da restituição do Imposto de Renda

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada no momento da Declaração ou por indicação de chave Pix.

Caso o crédito não seja transferido, por razões como inatividade da conta fornecida, os valores estarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Em casos assim, será possível reagendar o crédito do montante pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o valor não seja resgatado dentro de um ano, o contribuinte deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, que pode ser acessado no site da Receita pelo menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

No primeiro lote, pago no dia 31 de maio, 4.129.925 contribuintes foram beneficiados com o mesmo valor de R$ 7,5 bilhões. Todo o valor deste lote será destinado a contribuintes com prioridade.

Veja quem recebe a restituição do IR no segundo lote

130.088 contribuintes idosos acima de 80 anos



978.397 contribuintes entre 60 e 79 anos



70.589 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave



468.889 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério



3.490.513 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix

Imposto de Renda 2023: veja detalhes

