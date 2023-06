BoE eleva juro básico em 50 pontos-base, a 5%, e surpreende parte dos analistas

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu elevar sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 5%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira (22). O ajuste surpreendeu parte dos analistas, que previam um aumento mais moderado, de 25 pontos-base.

A decisão sobre a alta do juro básico foi por 7 votos a favor e 2 contra. As dirigentes contrárias, Swati Dhingra e Silvana Tenreyro, votaram pela manutenção da taxa em 4,5%.

Em comunicado, o BC inglês disse que a maioria de seus dirigentes sentiu necessidade de implementar uma alta de juros maior "nesta reunião em particular". Dados econômicos recentes do Reino Unido mostraram persistência da inflação e firmeza no mercado de trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O BoE reafirmou nesta quinta que "mais aperto da política monetária" será necessário se houver sinais de "mais pressões inflacionárias persistentes" e avaliou que o impacto total das altas de juros já adotadas "não será sentido por algum tempo".

O Banco da Inglaterra também previu que a inflação britânica irá desacelerar "significativamente" ao longo do ano, refletindo em especial o comportamento dos preços de energia.