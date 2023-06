5 formas de incentivar a liderança de mulheres em empresas

Atualmente, as mulheres representam a maioria da força de trabalho no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 60% dos cargos são ocupados por elas, no entanto, o setor feminino ainda é um dos mais impactados pela desvantagem em cargos de liderança.

Conforme demonstra o relatório Women in Business 2022, realizado pela Grant Thornton, apenas 38% das atividades de liderança estão a cargo de mulheres nacionalmente e, mesmo após apresentar avanços expressivos no ano anterior (2021), a esfera feminina perdeu cerca de 1% das funções de destaque em 2022, evidenciando a necessidade de as empresas adotarem medidas que gerem mudança neste cenário.

Por isso, confira 5 estratégias para impulsionar e manter as lideranças femininas dentro das organizações!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Entenda o contexto de vida das trabalhadoras

Muitas das mulheres no mercado de trabalho têm filhos ou cuidam de crianças e familiares. É preciso que a empresa se preocupe com a qualidade de vida da trabalhadora. A empresa auxilia a mulher quando oferece creches e locais adequados de recreação para o filho dela, e também possibilitando que elas tenham uma carga horária de trabalho flexível, com regime híbrido ou remoto.

Outro ponto crucial é transferir a pauta da maternidade para a parentalidade. A criança não é responsabilidade exclusiva da mulher, ela é parte de um todo que consiste em uma estrutura que deve ser mantida por várias esferas, desde a familiar até pública e privada.

2. Promova programas de mentoria

Dentro do universo feminino de liderança no Brasil existe um fenômeno interessante que as empresas devem apoiar, é de ‘uma sobe e puxa outra’. Executivas que atingiram o auge de suas carreiras trazem outras mulheres. Gerar valor e abrir espaço para esse tipo de movimento é um primeiro passo que a corporação pode dar para que mais mulheres alcancem cargos de liderança.