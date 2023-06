Proposta de grupo de trabalho quer usar inovação digital para acelerar transformação social no Ceará

Ter o cidadão como o centro de uma série de medidas inovadoras que facilitem o seu acesso aos serviços e a sociedade e ver a inovação digital como um catalisador de transformação social.

Esses foram alguns dos pontos apresentados no primeiro encontro de um grupo de representantes dos setores público, privado e acadêmico. A ação ocorreu por iniciativa do O POVO e tem como ponto de partida a implementação efetiva de um modelo de governança digital a partir de uma missão feita, no início do mês, para a Estônia.

André Filipe Dummar, CEO da Casa Azul Ventures e representante do Instituto Iracema Digital na missão à Estônia, contextualizou o que foi visto no país europeu e propôs um caminho que leva em consideração as potencialidade do Ceará, como os três hubs - hidroviário, aeroviário e de conectividade e o protagonismo na iniciativa de transição energética como um elemento qualificador.

“O que ficou claro para quem estava na Estônia é que a simplicidade é um valor que precisa nortear esse processo de transformação digital, tendo como base uma arquitetura tecnológica padrão para todos e um ecossistema de soluções que tenha a mesma linguagem entre os três entes da tríplice hélice, que são os setores público, privado e o acadêmico.”

Ele afirma que esta foi apenas uma primeira reunião do que pode se tornar um grupo de trabalho que vise discutir ações efetivas de inovação que atenda aos cidadãos cearenses de forma ampla e continuada.

O secretário-executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Governo do Ceará, economista Célio Fernando Bezerra Melo, que também fez parte da missão da Estônia, ressaltou a importância de se melhorar os processos e a comunicação dentro do Estado.

Além disso, frisa a busca de soluções que se convertam em melhorias de serviços para a população.

Ele ainda contextualizou que a governança digital do Ceará é uma das bandeiras escolhidas pelo governador Elmano de Freitas (PT) e que, por isso, diversas ações estão sendo estudadas nesse sentido.

Ações em andamento ou projetadas para este ano

Como exemplo, a titular da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Sandra Machado, falou da busca por entender a necessidade do cidadão, que está sendo feita na apresentação do Plano Plurianual do Estado (PPA), como um primeiro passo para se criar a inovação.

Já o secretário executivo de Gestão e Governo Digital, Auler Gomes de Sousa, citou pelo menos três temas relativos ao assunto que já são metas do governo, baseados no índice de desenvolvimento de governo digital que é definido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O primeiro e que ele considera mais desafiador é o letramento digital do cidadão e do usuário, “porque não adianta entregar soluções tecnológicas e digitais se as pessoas não souberem usar, o primeiro ponto é esse”.

Para este, ele afirma que a meta, já colocada por Elmano, é de capacitar 100 mil pessoas ainda neste ano. “E capacitar é fazer com que a pessoa esteja apta a tirar o máximo proveito realmente dos recursos digitais. Para isso, precisamos encontrar uma metodologia de ensino, onde a gente consiga empoderar esse cidadão para que ele possa utilizar os recursos de maneira autônoma”, explicou Auler.

O segundo é o reforço da conectividade e da infraestrutura de TI (tecnologia da informação), e o terceiro é a transformação do serviço. “Acabando com o papel e com a necessidade do cidadão precisar se dirigir fisicamente a qualquer local para resolver o seu problema.”

Também estavam presentes a coordenadora-geral do Laboratório de Inovação e Dados (Íris), Karine Gurgel, Alisson Baima, diretor comercial do IRede, Ricardo Liebmann, presidente do Instituto Iracema Digital e CEO da Secrel, Marcus Vinicius Saraiva, presidente da Associação Cearense de Inovação e sócio-fundador da BS Innovation Hub.

Além deles participaram Rômulo Alexandre Soares, da APSV Advogados, Raphael Gonçalves, diretor executivo da Casa Azul Ventures, Mauro Oliveira, professor representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e Raimundo Padilha, representante da Academia Cearense de Economia. A ação teve a coordenação do diretor corporativo do O POVO, jornalista Cliff Villar.



Aspectos chave para a implantação de um modelo de Governança Digital:

1. Mentalidade de inovação aberta aplicada a marcos normativos ancorados em desafios e não em escopos fechados;

2. Tomada de decisão orientada ao cidadão através de dados;

3. Tríplice hélice focada na resolução de problemas e encaixados em uma arquitetura tecnológica padrão;

4. Visão de Governo proativo, dando histórico, relação e empoderamento ao cidadão;

5. Inovação digital como um catalisador de transformação social.



Vantagens competitivas e comparativas do nosso ecossistema apontadas:

- 3Hs (Hubs hidroviário, aeroviário e de conectividade)

- Transição energética como um elemento qualificador

- Contexto de vantagens competitivas e portfólio de ativos