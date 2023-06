Governo prorroga venda de carros com desconto por 15 dias; entenda

Decisão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é válida apenas para pessoas físicas. Veja como fica a situação

O prazo de exclusividade para pessoas físicas na compra de carro zero com desconto foi prorrogado por 15 dias pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A ação faz parte do programa lançado pelo Governo Federal no dia 5 de junho.

A portaria abrangendo a decisão foi publicada na tarde da última terça-feira, 20 de junho, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A assinatura é do presidente em exercício Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento. Originalmente, o prazo acabaria hoje, 21 de junho.

O adiamento é válido apenas para carros. Em relação a outros veículos do programa, como ônibus e caminhões, as operações com pessoas jurídicas já podem ser realizadas.

Até agora, o MDIC autorizou o uso de R$ 320 milhões em créditos tributários para vendas de carros com desconto, o que equivale a 64% do volume de recursos disponíveis na modalidade, que é de R$ 500 milhões. Novos pedidos foram encaminhados ao MDIC, mas seguem sob análise.

Segundo Alckmin, os resultados registrados até o momento confirmam o acerto da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O programa apoia a indústria automobilística ao mesmo tempo que facilita o acesso ao carro novo e alimenta o comércio de carros usados”, disse.

Benefício dado já ultrapassa R$ 500 milhões

Dados do MDIC atualizados na última terça-feira, 20 de junho, indicam que R$ 560 milhões já foram liberados para benefício do programa, que tem limite de R$ 1,5 bilhão.

Além dos R$ 320 milhões para carros, são R$ 140 milhões em benefícios para veículos de transporte de passageiros e mais R$ 100 milhões destinados a veículos de transporte de cargas.

23 montadoras estão fazendo parte do programa. Destas, nove apresentam carros populares na lista: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.

Veja os descontos para carros populares

Ação irá até que recursos acabem

O programa para reduzir preços de automóveis foi construído de forma conjuntural pelo MDIC e pelo Ministério da Fazenda, pensando no curto prazo. O objetivo é atenuar os problemas no setor, que equivale a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de transformação. Quando os recursos estabelecidos acabarem, a previsão é de que o programa seja encerrado.

Os descontos nos valores dos carros variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil e valem para veículos que custam até R$ 120 mil. As montadoras podem fornecer descontos adicionais por conta própria, caso desejem.

Para fazer parte do programa, a pessoa ou empresa interessada deve entregar à concessionária um caminhão ou ônibus com mais de 20 anos de uso. Os veículos velhos precisam ser encaminhados a recicladoras cadastradas nos Detrans.

A lista com os 266 modelos de carros com desconto pode ser acessada aqui, no site do Governo.



