Embraer e Lanzhou Group assinam acordo para 20 conversões de E-Jets para cargueiros

A Embraer assinou nesta quarta-feira, 21, uma Letter of Agreement (LoA) com o Lanzhou Aviation Industry Development Group para a conversão de 20 E-Jets para cargueiros, de modo que o Lanzhou Group se torna o primeiro cliente da conversão P2F (passenger-to-freighter) na China.

A partir do acordo assinado no Paris Air Show, a Embraer e o Lanzhou Group irão cooperar no estabelecimento da capacidade de conversão do E190F e E195F em Lanzhou, na China, acelerando a introdução da primeira geração de cargueiros E-Jet no mercado chinês.

Segundo a Embraer, a cooperação será um ponto de partida para ambas as empresas alavancarem seus pontos fortes, promoverem conjuntamente o desenvolvimento da indústria de transporte aéreo de Lanzhou e impulsionar a economia na região do aeroporto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A LoA assinada hoje com o Lanzhou Group é um forte indicador da demanda para nossas conversões de E-Jet para carga na China", afirma Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

Em março de 2022, a Embraer lançou o programa E190F e E195F de conversões Passenger-to-Freight (passageiros para cargueiros), apoiando a alta demanda por carga e as tendências positivas do mercado na China.

A Embraer prevê uma demanda de mercado para cerca de 700 E-Jet cargueiros nos próximos 20 anos. Entre eles, o mercado chinês deve precisar de 240 cargueiros desse porte, representando 34% do total global, impulsionado pelas demandas dos setores de comércio eletrônico e logística.

O E190 e o E195, os dois modelos incluídos no programa P2F, são algumas das aeronaves comerciais mais vendidas da Embraer de todos os tempos. Atualmente, 85 E-Jets estão em serviço na China, voando com Tianjin Airlines, Hebei Airlines, Beibu Gulf Airlines, Colorful Guizhou Airlines.

A Embraer também estabeleceu um sistema abrangente de serviço pós-venda e suporte na China, incluindo centros de manutenção autorizados, depósitos de peças de reposição e uma rede completa de treinamento de pilotos.