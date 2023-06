CPI do Reino Unido aumenta chances de BoE elevar juros em 50 pontos-base, diz Capital Economics

A surpresa negativa do CPI britânico, cuja taxa anual ficou estável em 8,7% em maio, contrariando expectativas de queda, aumenta as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE) eleve seu juro básico em um ritmo mais agressivo nesta quinta-feira (22), de 50 pontos-base, em vez de apenas 25 pontos-base, diz o economista-chefe para Reino Unido da Capital Economics, Paul Dales.

Em nota a clientes, Dales diz que o problema foi a aceleração do núcleo do CPI anual, de 6,8% em abril para 7,1% em maio, mostrando que pressões inflacionárias domésticas ainda estão se fortalecendo.

Com o núcleo da inflação ganhando força no Reino Unido e desacelerando nos EUA e na zona do euro, Dales avalia que o BoE "pode ter mais trabalho a fazer do que o Fed (Federal Reserve) ou o BCE (Banco Central Europeu)".