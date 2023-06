Cearense é a 1ª rede privada de saúde do Brasil a buscar selo QGA

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Cerca de 30 unidades próprias da Unimed Fortaleza participarão do processo de acreditação internacional canadense pela Quality Global Aliance (QGA). O selo prevê a implantação de padrões globais de atendimento aos clientes.

A rede privada de saúde cearense é a primeira do País a participar da acreditação.

A Acreditação Canadense é válida por três anos e tem como foco principal a integralidade do cuidado ao paciente, com rotinas e protocolos rigorosos que garantem medidas seguras, desde a entrada do paciente até a sua alta hospitalar.

A acreditação será feita pela metodologia Qmentum. Dentre as unidades que vão participar do processo estão o Hospital Unimed, Hospital Unimed Sul, Laboratórios, Clínicas, Centro de Oncologia, Pronto Atendimento Virtual, Unimed Urgente e Unimed Lar.

Para anunciar a novidade ao mercado, solenidade foi realizada nesta quarta-feira, 21, na sede da cooperativa, com presença de representantes do Canadá e da instituição acreditadora QGA.

O presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, destaca que a acreditação internacional é um marco histórico.

"Estamos orgulhosos em ser a primeira rede privada do país a passar por esse processo de Acreditação Internacional, em que toda a nossa rede própria passará pela rigorosa avaliação da QGA, na metodologia Qmentum, consolidando a Unimed Fortaleza como referência em cuidado seguro e qualidade", afirma.

