Veja por que é importante promover o bem-estar nas empresas

Sentir-se bem é essencial para a nossa saúde – emocional, física e espiritual – e, ao longo dos últimos anos em minha vida profissional (e também pessoal), venho tendo cada vez mais clareza de que a grande maioria das pessoas está nesta busca constante para alcançar mais qualidade de vida e bem-estar.

Para as novas gerações (e para as antigas que vivem neste novo mundo), sucesso não é mais apenas ter uma carreira próspera, mas principalmente ser capaz de desfrutar das suas conquistas com um estilo de vida que dê espaço para o autocuidado, o tempo com a família e os amigos, a prática de atividades e hobbies que nos desenvolvam como indivíduos para além do aspecto profissional em harmonia com o trabalho.

Atuação do trabalho no bem-estar dos funcionários

Para as empresas, o caminho para viabilizar a jornada individual de bem-estar de cada colaborador é oferecer autonomia e flexibilidade. Esse é o incentivo de que as pessoas precisam para poderem seguir as receitas comprovadas de bem-estar: práticas de atividade física, cuidados com a saúde emocional, boa nutrição e bom sono.

Vários estudos, em diversos campos do conhecimento, já mostraram como o trabalho ocupa um lugar central na vida das pessoas. Por isso, cada vez mais, organizações e projetos sociais têm se engajado em promover ações para enfatizar a importância da qualidade de vida e da saúde integral.