Valor de contribuição para MEI terá aumento a partir desta terça, 20

O valor de contribuição do Microempreendedor Individual (MEI) passará por reajuste a partir desta terça-feira, 20. Boletos com vencimento a partir da data terão um aumento de 1,38%, passando de R$ 65,10 para R$ 66.

Os MEI contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com 5% do salário mínimo. A alta acompanha o valor do piso salarial que, em maio, passou por um reajuste de R$ 1.302 para R$ 1.320.

A mudança também afeta os caminhoneiros, que que contribuem com 12% do salário mínimo para a Previdência Social. O valor passará de R$ 156,24 para R$ 158,40.

A contribuição permite que os microempreendedores individuais passam a ter direito à diversos benefícios, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte.

No entanto, cada atividade tem um valor diferenciado de contribuição, que varia conforme a área de atuação. Para empreendedores do setor de comércio e indústria, tem uma taxa de R$ 1 a mais referente ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), administrado pelo estado onde reside.

Já quem empreende com serviços contribui com R$ 5 a mais de Imposto sobre Serviços (ISS), administrado pelo município onde habita.

