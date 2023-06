Reunião com governadores será decisiva para reforma tributária, afirma Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira, 20, que a reunião que será promovida na quinta-feira, 22, com os governadores sobre a reforma tributária será "decisiva" para que a parte federativa da proposta esteja "afinada". A agenda do encontro, que tratará principalmente sobre a formatação do fundo de desenvolvimento regional, foi antecipada pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Lira afirmou ser "natural" que cada Estado tenha suas preocupações com as mudanças que serão trazidas com a reforma.

"Que se discuta se vai ter fundo de desenvolvimento regional ou não, qual a fonte, como se dividirá, quais os problemas dos Estados do Centro-Oeste, que são exportadores. Como a reforma vai ser o alvo no consumo, esses Estados se preocupam, é natural, como se preocupam os Estados do Norte, Nordeste, os Estados do Sudeste e Sul. Todos com suas peculiaridades", disse Lira em evento organizado pelo presidente do Conselho Nacional do Sesi, Vagner Freitas de Moraes, e pelo jornal Correio Braziliense.

Segundo o parlamentar, o encontro ocorrerá na residência oficial da presidência da Câmara, às 10h, junto dos secretários de Fazenda dos Estados. "Depois de reunião com líderes, o relator, nós e alguns governadores tomamos a iniciativa e estamos colocando em prática, de fazer convite da parte federativa, os governadores dos 27 Estados estarão sendo convidados", disse. "A reunião será, eu penso, decisiva para que a parte federativa da reforma esteja afinada, com todos os governadores pensando, lógico, nos seus Estados, mas principalmente em Brasil mais igual, mais simples e próspero", concluiu.