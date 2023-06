Marco das criptomoedas passa a valer; o que muda?

Alterações entram em vigor nesta terça-feira, 20 de junho, com Banco Central como regulador. Sanção ocorreu em dezembro do ano passado

O marco legal dos criptos passa a vigorar no Brasil a partir desta terça-feira, 20 de junho. Dentre seus principais pontos, a lei inclui no Código Penal a punição contra fraudes e estabelece regras para casas de negociação de criptomoedas.

O Diário Oficial da União (DOU) havia publicado a sanção para a Lei no dia 22 de dezembro do ano passado. À época, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não se manifestou sobre o assunto. Sem um veto, o projeto seguiu em sanção tácita, sendo tratado como uma aprovação do gestor.

Depois, decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi publicado no DOU na última quarta-feira, 14 de junho, estabelecendo questões ligadas ao marco. O Executivo definiu o Banco Central (BC) como autoridade responsável por disciplinar as atividades das prestadoras de serviços de ativos virtuais no País.

O texto também ressalta que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) continua com suas atribuições de supervisionar ativos que representam valores mobiliários. Além disso, foram mantidas as designações ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).



A legislação tinha 180 dias para entrar em vigor, como um período de adaptação para as corretoras. A partir de agora, os operadores devem cumprir com as normas estabelecidas.

A negociação de criptomoedas já é permitida no Brasil, mas até então não havia uma legislação específica abrangendo o tema. Essa ausência de respaldo legal acelerou a discussão ligada à regulação.



Marco legal das criptomoedas: afinal, o que muda?

Com a nova legislação, todas as prestadoras de serviço necessitarão de autorização do BC para que possam funcionar, sejam elas locais ou internacionais.

Antes, as empresas do Exterior não precisavam, por exemplo, fazer declaração de Imposto de Renda (IR). É o que afirmou Thamilla Talarico, sócia-líder de blockchain e ativos digitais da EY Brasil, em conversa com O POVO.

De acordo com ela, as mudanças legislativas começam a valer hoje, mas cabe ao BC criar normas infralegais para a operação das instituições que a lei regula. “A gente ainda vai ter a determinação de como vai se dar essa autorização, a emissão dessa autorização para funcionamento”, falou.

Thamilla acredita que a lei deve fortalecer o setor no Brasil, pois aumenta o interesse de empresas do Exterior no País. “A gente ganha mais segurança jurídica e essa segurança jurídica gera mais desenvolvimento econômico, de mercado. Isso beneficia todo mundo”, destacou.

Além disso, a sócia-líder ressaltou que a legislação deve ajudar a reduzir o número de golpes. A expectativa é de que o mercado, ao ser regulado, seja mais transparente e seguro para todas as partes. “Os intermediários, aqueles que ofertam esses produtos, vão ser diretamente regulados pelo Banco Central”, finalizou.



