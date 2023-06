Haddad tentará reuniões bilaterais com ministros da França e Índia em Paris

Convocado para a comitiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que participa nesta semana da Cúpula sobre Novo Pacto Financeiro Global em Paris, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentará encaixar na agenda dois encontros bilaterais com ministros das finanças de países do G20.

Haddad estará à disposição de Lula nas agendas do presidente, mas buscará espaço entre os encontros para se reunir com o ministro francês, Bruno Le Maire, para tratar de cooperação econômica e sobre transição ecológica.

A Pasta também tenta uma reunião com a ministra indiana, Nirmala Sitharaman, para tratar da transição de comando no G20 - o Brasil é o próximo país a assumir a presidência rotativa do grupo.

De acordo com o ministério, houve interesse de investidores franceses em um encontro com o Haddad, mas o ministro não conseguirá atendê-los.

Haddad chega a Paris às 11 horas da quinta-feira, 22, no horário local, e ,às 15 horas, já participa do primeiro compromisso da comitiva presidencial.

É possível ainda que Haddad se encontre com outros ministros de finanças que porventura acompanhem seus respectivos presidentes nas reuniões bilaterais com Lula. Mas, por se tratar de um evento voltado para os chefes de Estado, não deve haver falas do ministro nestas reuniões.