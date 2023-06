Embraer e Recaro Aircraft fecham acordo para desenvolver assentos para aeronaves E1 e E2

A Recaro Aircraft Seating e a Embraer fecharam um acordo para desenvolver opções de assentos para as aeronaves E1 e E2. As opções serão oferecidas no formato Supplier Furnished Equipment (SFE), e irão incluir os assentos líderes de vendas para classe econômica BL3710 e SL3710, que estarão disponíveis para aeronaves novas ou reconfigurações.

O desenvolvimento das opções SFE começará no terceiro trimestre de 2023 e estarão disponíveis para o mercado em meados do próximo ano.

As companhias aéreas e empresas de leasing que terão aeronaves a receber em curto prazo serão beneficiados pelos assentos pré-certificados para rápida instalação.

As opções da Recaro serão baseadas nos assentos BL3710 e SL 3710, dois dos produtos mais vendidos para configuração de aeronaves que operam voos de curta e média distâncias, informa a companhia.

"Nossa entrada no mercado de jatos regionais foi muito bem recebida e a inserção dos nossos assentos no catálogo SFE nos ajudará a atingir um novo patamar em suporte ao cliente", disse Mark Hiller, CEO da Recaro Aircraft Seating e Recaro Holding.