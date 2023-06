Montadoras usaram 64% dos créditos voltados a carros em programa automotivo

Em menos de 15 dias, montadoras de carros já solicitaram R$ 320 milhões de créditos do programa automotivo do governo, o que equivale a 64% dos recursos disponíveis para a categoria, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta segunda-feira, 19. Em menos de 15 dias, mais da metade do montante de créditos tributários reservado para automóveis, de R$ 500 milhões, já foi usada.

As montadoras que já solicitaram recursos foram a Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot, que oferecem 266 versões de 32 modelos com descontos.

De acordo com a Pasta, as montadoras que mais solicitaram créditos foram a FCA Fiat Chrysler, que já usou R$ 130 milhões; a Volkswagen, com R$ 50 milhões; seguida da Peugeot Citroën, com R$ 40 milhões; e a Renault, que usou R$ 30 milhões. Na sequência, aparecem a GM e Hyundai, que pediram R$ 20 milhões cada; e, por fim, Honda, Nissan e Toyota, que solicitaram R$ 10 milhões cada.

Os descontos patrocinados pelo governo variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil e valem para veículos que custam até R$ 120 milhões.

"As montadoras podem aplicar descontos adicionais por conta própria, como vem ocorrendo", observou o MDIC.

Ônibus e caminhões

No caso das montadoras de ônibus e caminhões não houve alteração em relação aos montantes já usados e divulgados no balanço da semana passada. Para esses veículos, os descontos variam entre R$ 33,6 mil e R$ 99,4 mil.

Treze montadoras aderiram ao programa na modalidade ônibus e solicitaram R$ 130 milhões, equivalente a 43% dos R$ 300 milhões disponíveis para a categoria. As montadoras são Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Ford, Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare, Iveco e Caio Induscar.

No caso dos caminhões, são dez montadoras que já usaram R$ 100 milhões, o que corresponde a 14% dos R$ 700 milhões disponíveis. As montadoras que aderiram ao programa automotivo são Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroën, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.