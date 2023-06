Fávaro: Plano Safra empresarial 2023/24 será anunciado no dia 27; familiar no dia 28

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta segunda-feira, 19, em entrevista à Jovem Pan, que o Plano Safra 2023/24 empresarial será divulgado no próximo dia 27 de junho e que o familiar será anunciado no dia seguinte, 28. Sem dar detalhes sobre o que será anunciado ao setor produtivo, o ministro disse apenas que se tratará de um plano será "fortalecido e reestruturado".

Fávaro afirmou que a divulgação em dias diferentes reforça os perfis dos ministérios da Agricultura e Pecuária e o do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Segundo ele, enquanto o MDA tem como foco os pequenos produtores adeptos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o ministério da Agricultura foca em médios e grandes produtores.

Em publicação nas redes sociais, o ministro do MDA, Paulo Teixeira, afirmou que este será "o maior Plano Safra da história do Brasil". Também sem dar detalhes, Teixeira disse que haverá "muitos estímulos no sentido da produção de alimentos à transição ecológica". Teixeira e Fávaro estiveram nesta segunda-feira em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.