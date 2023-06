JBS investe R$ 800 mi para triplicar capacidade de planta em Diamantino, afetada por incêndio

A JBS anunciou que investirá R$ 800 milhões em sua unidade da Friboi em Diamantino (MT), o que permitirá triplicar a capacidade de produção no local. Os recursos serão aplicados na recuperação e modernização da fábrica, atingida parcialmente por um incêndio no último dia 11. Com o investimento, a unidade de Diamantino se tornará a maior da Friboi no País, segundo nota da empresa.

O anúncio do investimento foi feito no sábado, 17, pelo CEO da JBS no Brasil, Gilberto Xandó, e pelo presidente da Friboi, Renato Costa, durante encontro com autoridades locais e com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em visita à unidade.

A produção na planta foi interrompida após o incêndio que atingiu parte das instalações em 11 de junho.

Participaram do encontro, também, Wesley e Joesley Batista, do grupo J&F, holding que controla a JBS, conforme o comunicado da empresa.

"Mato Grosso é uma região de extrema importância para a JBS e para a Friboi. Esse investimento em Diamantino é um reflexo do nosso compromisso em continuar a apoiar e investir no Estado", afirmou Joesley, conforme a nota da JBS.

"Com esse aporte, teremos a maior unidade da Friboi no País. É uma demonstração de como a região é estratégica para nós", disse Wesley. "Estamos empolgados com a perspectiva de ampliar nossa presença no município, e esperamos fortalecer ainda mais a indústria pecuária de Mato Grosso, contribuindo para seu desenvolvimento econômico", afirmou Xandó.

Além de anunciar o investimento em expansão, Xandó e Costa informaram que a JBS manterá o emprego dos cerca de 1,4 mil colaboradores da planta no período de reconstrução das instalações afetadas.

Na nota, a companhia também informa que serão gerados ao menos 1,4 mil empregos no local, além da manutenção dos postos atuais, elevando o total de trabalhadores na unidade para 2,8 mil. Com a ampliação, o número de empregos diretos mantidos pela empresa no Estado deve sair de mais de 9,5 mil para perto de 11 mil.

A expectativa é de que as obras de recuperação e expansão da planta estejam concluídas até o fim deste ano, permitindo a retomada das operações no local.