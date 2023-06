Cearenses no Troféu Painel, de energia e transportes; veja indicados

Uma empresa privada, uma iniciativa pública e dois profissionais cearenses concorrem ao Troféu Painel, premiação que destaca profissionais, empresas e órgãos governamentais que desenvolvem projetos de infraestrutura de energia e de transporte. A votação segue até o próximo dia 30/6.

Na categoria Empreendimento Público, o Governo do Ceará concorre com o Projeto de Implantação de Sistema de Energia Fotovoltaica em 32 Escolas Públicas do Ceará.

Já na categoria Empreendimento Privado, a Fraport Brasil - Fortaleza, administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins, concorre ao prêmio com o Projeto de Modernização e Ampliação da Infraestrutura para melhoria dos padrões de qualidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jurandir Picanço, consultor de Energia. Crédito: Divulgação

Dois cearenses estão entre os quatro indicados na categoria Personalidade. O primeiro, Jurandir Picanço é engenheiro mecânico e eletricista, consultor de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e membro da Academia Cearense de Engenharia (ACE), além de ex-presidente da Companhia Energética do Ceará (Coelce).

Jurandir é uma das maiores autoridades em energias renováveis do País, sendo um dos responsáveis pelas primeiras iniciativas do Ceará no desenvolvimento da energia eólica.

Também indicado, Joaquim Rolim é atualmente secretário executivo de Indústria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará. Engenheiro eletricista, já foi presidente da Câmara Setorial de Energias da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, e conselheiro deliberativo da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD).

Como coordenador do Núcleo de Energia da Fiec por sete anos, participou dos estudos e articulações que trataram sobre o setor de energia no Estado.

O Troféu Painel e como votar

Iniciativa de renome nacional, reúne entre os indicados algumas das maiores organizações do Brasil e tem entre os finalistas indicados cearenses. A votação é aberta ao público e segue até 30/6 de forma online no site do Instituto Besc (https://institutobesc.org/eventos/painel/trofeupainel2023/). O POVO lista todos os indicados:

Personalidade

Ilques Barbosa Junior: Tem uma longa passagem pela Marinha do Brasil, por mais de 4 décadas de serviços prestados, culminando com o cargo de Comandante da Marinha, onde contribuiu com diversos campos do setor marítimo, representando a Autoridade Marítima Brasileira. Nos últimos anos trabalhou como Assessor do Presidente da Petrobras na Transpetro. Adicionalmente, contribuiu com importantes trabalhos no âmbito do Cluster Tecnológico Marítimo do Rio de Janeiro e junto à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, organizando o Seminário Internacional da Economia Azul em 2022, promovendo o transporte marítimo, energia offshore e outras áreas do setor. Assim como, também organizou o trabalho de Retomada da Indústria Naval em 2023, onde teve participação de diversas instituições públicas e privadas, buscando soluções inovadoras e políticas públicas mais eficientes para esse setor estratégico do País.

Jurandir Picanço Júnior: Engenheiro Mecânico e Eletricista, Consultor de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e membro da Academia Cearense de Engenharia (ACE). Foi presidente da Companhia Energética do Ceará (Coelce), secretário da Ciência e Tecnologia do Ceará, conselheiro de Administração da Chesf, presidente da Agência Reguladora do Ceará (Arce), professor do Curso de Engenharia Elétrica da UFC e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará – CSRenováveis/CE. Foi homenageado com o Troféu Proenergia 2020. Nas diversas atividades exercidas, Jurandir Picanço sempre esteve ligado ao desenvolvimento de energias renováveis, sendo um dos responsáveis pelas primeiras iniciativas do Ceará no desenvolvimento da energia eólica.

Joaquim Rolim, secretário executivo da Indústria. Crédito: Divulgação

Joaquim Rolim (Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará): Engenheiro eletricista pela UFBA, com MBA em gestão de negócios de energia elétrica pela FGV e especialização em administração industrial pela USP. Foi presidente da Câmara Setorial de Energias da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), e conselheiro deliberativo da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD). Tem larga experiência no setor elétrico e industrial, com foco na otimização de processos de trabalho e excelência operacional, gestão de equipes, resolução de problemas e segurança do trabalho. Nos últimos 7 anos coordenou com o Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com ênfase em consultoria técnica e articulação institucional no tema Energia.

Karin Schöner: assumiu a posição de Presidente do Grupo AP Moller Maersk para a Costa Leste da America do Sul no segundo semestre de 2022 e já está mostrando para o que veio. Com 30 anos de experiência na área de logística, tendo atuado em empresas que atuam fortemente no mercado de logística e gestão de cadeias de suprimentos como Kuhne Nagel, Panalpina e Geodis, mas também companhias aéreas (Lufthansae KLM cargo) aplica seu conhecimento aplicando a estratégia do Grupo Maersk. O Grupo Maersk que era conhecido como uma empresa de navegação especializada e containers, decidiu nos últimos anos por integrar sua atividade logística, oferecendo a seus clientes toda a gama de serviços desde a origem até o destino da carga. Essa transformação com crescimento exponencial das vendas e serviços prestados exige uma visão global e dedicação integral. Karin reúne essas qualidades, pela sua experiencia e formação, tendo estudado na escola Suíça de São Paulo e feito faculdade em Colônia, na Alemanha, é fluente em inglês, português, alemão, francês e espanhol.

OUTRAS 15 escolas devem receber placas solares até o final de 2022 Crédito: Seinfra/DIVULGAÇÃO

Empreendimento Público

Ponte Bioceânica (Itaipu Binacional): Ponte de 680 m que ligará o Brasil ao Paraguai entre as cidades de Porto Murtinho/MS e Carmelo Peralta no Paraguai. A construção da ponte é um marco na história, pois criará uma nova rota de desenvolvimento econômico, turístico e cultural aos países que compõem a Rota Bioceânica – Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, encurtando em 8 mil km a distância percorrida pelos produtos brasileiros rumo ao mercado asiático com a ligação rodoviária dos oceanos Atlântico e Pacífico.

Projeto de Implantação de Sistema de Energia Fotovoltaica em 32 Escolas Públicas do Ceará: A tecnologia sustentável e econômica de energia renovável produzida através do sol já é realidade em escolas da rede pública estadual do Ceará. O projeto da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), prevê a instalação de sistemas fotovoltaicos em 32 unidades de ensino de todo o estado. Implantar as placas solares nas escolas é uma iniciativa fundamental para disseminar uma mudança de cultura, estimulando a geração de energia baseada em fontes renováveis, visto o poder transformador e multiplicador no ambiente escolar. Além disso, trazer eficiência energética para os prédios públicos significa redução de custos com energia elétrica e aplicação do dinheiro economizado em outras prioridades.

Sistema de Geração de Energia Elétrica das Fontes Renováveis Biomassa de Lixo, Energia Solar e Eólica em Municípios de Pequeno Porte (UFRJ): Este empreendimento experimental está localizado na UFRJ e foi concebido com recursos oriundos da FAPERJ. O empreendimento visa agregar avanços tecnológicos na produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis através da pirólise de resíduos sólidos urbanos (RSU) e agrícolas, energia eólica e energia solar. O foco de aplicação prevista são os municípios de pequeno porte do interior, cujos elevados índices de falha do suprimento de energia elétrica trazem sérios riscos e prejuízos econômicos. A energia gerada deverá ser suficiente para alimentar cargas críticas das localidades, como postos de saúde, iluminação pública e outras instalações prioritárias. Ela será produzida basicamente por motogerador adaptado para utilizar os óleos obtidos e complementada por fontes de energia solar e eólica, de modo a equilibrar a produção de energia e preservar o estoque de óleo da pirólise para usos em horários em que a radiação solar ou o vento tenham baixa intensidade.

A Fraport Brasil - Fortaleza é a administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins Crédito: ALEX GOMES

Empreendimento Privado

Modernização e Medidas de Preservação Ambiental (Aeroporto Internacional de Salvador – VINCI Airports): Recebeu o título como o mais sustentável do Brasil por três anos consecutivos, inclusive em 2022: Apontado como o “Aeródromo Mais Sustentável do Brasil”, o Salvador Bahia Airport se destaca pelo seu pioneirismo em ações de preservação ambiental. Norteado pela Air Pact, estratégia global da VINCI Airports, o aeroporto foi o primeiro do Brasil a reutilizar 100% da água consumida, a não dispensar resíduos sólidos para aterros sanitários e a ter uma usina solar – com 4,2 MW de potência. As ações do aeroporto para redução de emissão de carbono o levaram ainda a receber a Certificação de Acreditação em Carbono (ACA Certification), do Conselho Internacional de Aeroporto (ACI), e tem o objetivo de reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio Grande do Norte: O empreendimento indicado, foi criado em 2023, com diversas empresas associadas, entre pequenas, médias e grandes, além de contemplar a participação de instituições acadêmicas e representativas de classe nos seus Conselhos Consultivos. A referida Associação, tem desenvolvido trabalhos que promovem o setor marítimo e a Economia do Mar, principalmente destinada ao incremento da infraestrutura para a pesca marítima no país e a indústria de energia eólica offshore. Seu trabalho junto às instituições públicas e privadas tem contribuído para fomentar a pesquisa e o desenvolvimento da atividade eólica offshore no Estado do Rio Grande do Norte, que possui um dos maiores potenciais eólicos do planeta ainda a ser explorado.

Projeto de Modernização e Ampliação da Infraestrutura para melhoria dos padrões de qualidade (Fraport Brasil – Fortaleza): Empresa brasileira subsidiária da Fraport AG, uma das líderes no mercado global de aeroportos. Em março de 2017, em um processo de licitação internacional, a Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide conquistou a concessão do Aeroporto Internacional Pinto Martins (em Fortaleza-CE) por 30 anos. Em janeiro de 2018, a empresa brasileira assumiu de forma efetiva as operações do Aeroporto de Fortaleza e os trabalhos de ampliação, desenvolvimento da infraestrutura e melhoria dos padrões de qualidade. O investimento das obras previstas em contrato de concessão somou R$ 1 bilhão. Esse recurso destinou-se, especialmente, à reforma e ampliação do Terminal de Passageiros e ampliação da pista de pouso e decolagem. Todos esses trabalhos foram entregues antes do prazo acordado com a Anac. O Terminal de Fortaleza, que tinha pouco mais de 35.000 m², dobrou de tamanho, passando para 72.000m². A pista também expandiu para 2.755 metros.

Viabilização do Maior Comboio Fluvial do Brasil (Hidrovias do Brasil): Realizou em fevereiro deste ano a primeira viagem com um comboio composto por 35 barcaças, o maior comboio fluvial do país, na rota Barcarena-Miritituba, no Pará, trazendo mais eficiência e competitividade para o modal hidroviário e para o agronegócio brasileiro. O comboio de 35 barcaças possui capacidade de transportar até 70 mil toneladas e possui 346 metros de comprimento e 75 metros de largura. Essa nova composição aumenta em 40% a capacidade de transporte, quando comparado aos comboios de 25 barcaças da companhia. Com as viagens dos comboios de 35 barcaças, será possível levar mais carga em uma única viagem, garantindo ganhos na eficiência, redução de aproximadamente 10% no combustível por tonelada movimentada e consequente redução na emissão de carbono por tonelada transportada. A ação está alinhada às metas de mudanças climáticas do Compromisso Sustentável assumido pela Companhia, que visa apoiar a descarbonização do sistema logístico brasileiro. Na comparação com o modal rodoviário, o comboio substitui aproximadamente 1.666 caminhões por viagem.

Projeto Logístico Caravelas (Multimodal Caravelas – MTC): Com foco no atendimento à demanda de serviços logísticos e industriais, objetivo de atuar na operação ferroviária, aeroportuária e de terminais logísticos, visando garantir o desenvolvimento das suas atividades empresariais utilizando-se das melhores práticas de gestão. A empresa será responsável pela implantação do Porto de Caravelas, Aeroporto Regional de Caravelas, mais uma Zona de Processamento e Exportação (ZPE) e pela reativação da Estrada de Ferro Bahia a Minas, que irá ligar os municípios de Caravelas (BA) a Araçuaí (MG) – maior produtor de lítio do país – passando, ainda, por diversas regiões, integrando-se à Malha Ferroviária Nacional e intenção de prolongamento até Salinas (MG). Durante as obras de implantação dos empreendimentos, a empresa irá contar com diversos especialistas que utilizarão as mais modernas práticas construtivas que permitam a preservação ambiental e que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região.

Inovação

Desenvolvimento de Tecnologia 100% Nacional para produção de Hidrogênio Verde (Hytron Energia e Gás): É uma empresa de base tecnológica focada em inovação. Desde 2003, trabalha com soluções inovadoras para os setores de Energia e Gases Industriais (correlatos) e desenvolveu uma tecnologia 100% nacional para produção de Hidrogênio Verde, que é referência internacional (recentemente foi adquirida pelo Grupo NEA (Alemanha). A empresa oferece soluções para as áreas de Energia e Gases Industriais, que incluem estudos, projetos de engenharia, protótipos e cabeças de série, serviços de supervisão, automação, integração e comissionamento de sistemas.

USV Tupan (TideWise): O projeto é de um navio autônomo de superfície da startup TideWise, que tem trabalhado arduamente nos últimos anos no desenvolvimento de sistemas de superfície autônomos no País, disseminando seu trabalho também no exterior, contribuindo para o incremento da regulação desses novos meios de transporte marítimo, junto à Marinha do Brasil, com a Diretoria de Portos e Costas. Ademais, esse sistema, que já presta serviços para grandes empresas como a PETROBRAS e REPSOL, não apenas permite reduzir significativamente custos, mas também os impactos ambientais no mar. Além disso, têm fomentado a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação no País, sendo uma referência nacional que possibilita a alavancagem de novos empregos e coloca o Brasil como parte de um grupo seleto de países capazes de desenvolver essa tecnologia disruptiva, com diversas aplicações, para o transporte marítimo, à exploração de energia offshore, a segurança marítima e outras.

Instituição Financeira

AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento: A AFD é uma Instituição Multilateral francesa que se propõe a financiar, acompanhar e acelerar transições rumo a um mundo mais justo e sustentável, tendo executado mais de quatro mil projetos em departamentos e territórios ultramarinos franceses com presença em 115 países, incluindo o Brasil. A AFD financia projetos conduzidos por Estados federativos, municípios, estatais e bancos de desenvolvimento locais, com vistas a melhorar a qualidade de vida das populações e fomentar o desenvolvimento de cidades sustentáveis, resilientes às mudanças climáticas, solidárias e inteligentes.

BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais: Em linha com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ONU, o BDMG foi o primeiro banco público brasileiro a emitir Títulos Sustentáveis e a publicar um framework com critérios de elegibilidade para o financiamento de projetos ambientais ou sociais, viabilizando a captação de recursos externos, considerando sua carteira de financiamento de empreendimentos de eficiência energética, sistemas fotovoltaicos (autoconsumo e geração distribuída) e hidráulica além de também ter implementado uma unidade de estruturação de projetos de PPPs e concessões, com projetos de mobilidade urbana e rodovias.

Mais notícias de Economia