Gasolina segue em queda no Ceará e chega a R$ 5,32 na semana

O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Ceará segue em queda. Nas últimas duas semanas, o valor caiu de R$ 5,39 para R$ 5,32, de acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Os dados revelam que o motorista cearense chega a encontrar gasolina custando no mínimo R$ 5,08. Em relação ao preço máximo observado no mercado local, o preço chega a R$ 5,99.

Nesta semana, a Petrobras anunciou mais uma redução nos preços da gasolina nas refinarias, agora de R$ 0,13 por litro, que passou a valer a partir dessa sexta-feira, 16/6.

Em nota, a Petrobras afirmou que mantidas as parcelas referentes aos demais agentes, conforme a pesquisa de preços da ANP, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro.

De acordo com o levantamento semanal da ANP, na semana de 4 a 10 de junho, o preço médio da gasolina subiu 4%, para R$ 5,42 por litro. Apesar deste movimento, no Estado, houve um ligeiro recuo nos preços. Na semana encerrada no dia 10 de junho, o preço médio da gasolina comercializado nos postos de combustíveis cearenses era de R$ 5,37. Mas poderia ser encontrado com valores entre R$ 4,99 e R$ 6,06.

O aumento refletiu a mudança no ICMS a partir deste mês, que passou a ser cobrado em uma única etapa da cadeia, e com uma alíquota uniforme e fixa por litro de gasolina, de R$ 1,22.

Esse movimento representou um corte da trajetória de queda desde que a estatal anunciou redução anterior nas refinarias, há um mês. Neste período, o preço já caiu 9,36%, de um patamar médio de R$ 5,87.

Preço do diesel em queda no Ceará

O preço do diesel também segue trajetória de queda no Ceará, de acordo com a ANP. Os dados revelam que os preços variam entre R$ 4,94 e R$ 5,54 nos postos de combustíveis. Portanto, a média observada na semana foi de litro custando R$ 5,16.

Em comparação ao resultado obtido no início do mês, observa-se uma queda no preço médio, que estava sendo comercializado a R$ 5,25.

Confira os preços dos combustíveis nesta semana (10 a 17/6) - Ceará

Gasolina

Preço Médio: R$ 5,32

Preço Mínimo: R$ 5,08

Preço Máximo: R$ 5,99

Diesel

Preço Médio: R$ 5,16

Preço Mínimo: R$ 4,94

Preço Máximo: R$ 5,54

Etanol

Preço Médio: R$ 4,55

Preço Mínimo: R$ 4,09

Preço Máximo: R$ 5,93

GLP - gás de cozinha 13 kg

Preço Médio: R$ 101,84

Preço Mínimo: R$ 89,99

Preço Máximo: R$ 125,00

