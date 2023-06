'Se arcabouço voltar à Câmara, que seja casado para votar o mais rápido possível', diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reconheceu a possibilidade de o arcabouço fiscal voltar à Câmara com as alterações que deve sofrer no Senado. A hipótese atrasa a entrada em vigor do novo marco fiscal e abre espaço para novas mudanças por parte dos deputados, mais resistentes a abraçar os projetos do governo.

Em entrevista à CNN Brasil, Padilha disse ter a expectativa de votar o texto "o mais rápido possível" no Senado e previu um ambiente "muito positivo" para a tramitação.

"Se o arcabouço voltar à Câmara, que seja casado para votar o mais rápido possível", declarou o articulador político do governo.

Reforma tributária e voto de qualidade do Carf

Padilha ainda afirmou que o debate da reforma tributária "está indo muito bem", apesar da resistência de diferentes setores ao projeto construído, e estimou para "as próximas semanas" a conclusão da votação do projeto de lei sobre o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Em entrevista ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o relator do projeto de lei que trata do assunto, deputado Beto Pereira (PSDB-MS), sinalizou que seu parecer deve ser um meio-termo, ou seja, o retorno do voto de qualidade - defendido pelo Ministério da Fazenda - com algumas condicionantes, que ainda estão sendo estudadas.