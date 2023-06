Irauçuba abre fábrica de calçados que deve gerar mais de 400 empregos

Estabelecimento tem vínculo com a Brazilian Shoes Company (BSC). Inauguração contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT)

A cidade de Irauçuba, localizada a cerca de 150 quilômetros de Fortaleza, inaugurou uma fábrica de calçados que pode proporcionar até 400 novos empregos diretos na região. O vínculo será com a Brazilian Shoes Company (BSC), comercializando com o Brasil e o Exterior.

O evento de abertura ocorreu na última quinta-feira, 15 de junho. Estiveram presentes o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e a prefeita do município, Patrícia Barreto (PDT).

Durante a solenidade, Elmano informou a respeito dos 400 empregos que serão gerados de maneira direta e ressaltou que sua gestão fará o possível para criar mais vagas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o político, a população de Irauçuba merece receber tal empreendimento. “Quando vi os primeiros funcionários começando a trabalhar na fábrica, enxerguei todas as famílias já beneficiadas com esses empregos e as famílias que também serão ajudadas no futuro”, afirmou.

Patrícia aproveitou o momento para comemorar a inauguração e destacar o desenvolvimento econômico da cidade. “O sentimento desta noite é de muita gratidão. É bastante importante poder contar com todo o apoio do Governo do Estado para o crescimento de Irauçuba. Sem essa parceria, pouco poderíamos fazer”, disse.

Fábrica do ramo havia fechado em Irauçuba

Em fevereiro deste ano, uma fábrica de calçados da empresa Simples Passo chegou a ser fechada no município de Irauçuba. À época, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), lamentou o ocorrido e criticou a gestão de Elmano.

Em nota, a Prefeitura da cidade tinha afirmado que buscaria novas parcerias para ocupar o lugar da empresa.

Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que a indústria de calçados do Ceará exportou US$ 64,9 milhões no primeiro bimestre de 2023. O valor representa um aumento de 10,3% em comparação a igual período do ano passado.



Mais notícias de Economia