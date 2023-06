Fitch reafirma rating do México em BBB-, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 16, o rating do México em BBB-, com perspectiva estável. Segundo a agência, a avaliação do país é apoiada por uma "política macroeconômica prudente", por finanças externas "estáveis e robustas" e por uma projeção de que a relação entre dívida e Produto Interno Bruto (PIB) do país seguirá estável, em níveis inferiores à mediana do rating BBB.

Por outro lado, o rating é contido por indicadores "fracos" de governança, pelo desempenho contido no desempenho de crescimento no longo prazo e por intervenções "micro" na política que, para a Fitch, afetam as perspectivas de investimento.

A agência menciona também potenciais passivos da Pemex como fator negativo. Ela projeta que o México cresça "modestos" 2,5% em 2023, e que o PIB do país registre recuo de 1,8% em 2024.

Vê ainda a inflação desacelerando no país, esperando que ela caia a 4,8% no fim de 2023, e também que o BC do México relaxe sua política monetária mais adiante neste ano.