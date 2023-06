Ceará registra mais de 10 mil aberturas de empresas em maio

Números da Junta Comercial do Estado Ceará (Jucec) mostram alta de 8,2% em comparação com maio de 2022

O Ceará registrou 10.728 aberturas de empresas no mês de maio, representando um novo recorde no ano de 2023, que antes pertencia a janeiro. O dado simboliza um aumento de 8,2% comparado a igual período do ano passado, quando foram criadas 9.912 empresas.

O setor de serviços foi o que mais apresentou aberturas em maio, com 6.815 criações. Aparece depois a divisão do comércio, com 3.080 constituições. O setor industrial representou 835 inaugurações. As informações são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) e foram divulgadas na última quinta-feira, 15 de junho.

Em 2023, o Estado já totaliza 46.986 aberturas. Levando em conta os 29.785 fechamentos que ocorreram no período, o saldo é de 17.201 constituições. O setor de serviços é o que apresenta mais registros, com 28.586 criações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As três atividades econômicas que as novas empresas mais exploraram, entre janeiro e maio deste ano, foram respectivamente as áreas de comércio varejista, artigos do vestuário e acessórios (16.218), comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (12.996) e promoção de vendas (10.812).

Conheça as melhores franquias para quem quer empreender

Esse crescimento pode ter sido impulsionado pelas ações ligadas à simplificação da formalização de empresas. É o que destacou Carolina Monteiro, presidente da Jucec.

De acordo com ela, o órgão vem trabalhando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para proporcionar ações que melhorem o ambiente de negócios, como o Empresa Mais Simples. “Nós estamos ampliando o programa para os 184 municípios cearenses, proporcionando a automatização do processo de abertura de empresas de pequenos negócios”.



Mais notícias de Economia