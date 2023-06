Rui Costa: Queda dos juros vai significar volta do emprego, do crédito, da produção industrial

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez um novo apelo para a queda da taxa de juros no País, acendendo novas críticas do governo ao Banco Central. Em sua avaliação, a queda dos juros vai significar a volta do emprego, do crédito e da produção industrial.

"Está tudo dando certo e vai funcionar melhor ainda quando a taxa de juros cair, e quando todo mundo passar a colaborar com ministérios que têm função-meio", declarou, em coletiva de imprensa após reunião ministerial nesta quinta-feira, 15.

De acordo com ele, na reunião de hoje, foram comemorados os indicadores econômicos favoráveis, citando a queda da inflação e queda do juro futuro. "Temos um ambiente extremamente favorável, otimismo econômico voltou, constatação óbvia, há um verdadeiro clamor da sociedade e empresários para redução dos juros", disse.

"Saímos da reunião ministerial todos entusiasmados", garantiu. O ministro também informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará à Europa na noite de segunda-feira. A agenda do chefe do Executivo na semana que vem inclui visitas à Itália e à França.