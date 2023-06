Projeto isenta licenciamento para agropecuária de baixo potencial poluidor no Ceará

Projeto que isenta de licenciamento ambiental negócios agropecuários de porte micro e com potencial poluidor baixo é enviado nesta quinta-feira, 15, para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Pelo menos 13 atividades estão inclusas na isenção, que abrange, por exemplo, criação de animais, cultivo de plantas e flores, projetos agrícolas de sequeiro e de irrigação, além de açudes e barreiros com até 1 hectare de espelho d’água e atividades ou empreendimentos enquadrados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema).

A simplificação de processos ambientais, para produtores rurais passa por uma assinatura simbólica feita pelo governador Elmano de Freitas (PEC) e pelo presidnte da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira.

O anúncio acontece na abertura da PEC Nordeste 2023, maior feira do agronegócio no Norte e Nordeste, e que acontece no Centro de Eventos do Ceará.

De acordo com o Governo, por meio do Projeto de Lei ocorrerá o aprimoramento das políticas e as diretrizes estabelecidas para o licenciamento ambiental de atividades agropecuárias no Estado.

O texto estabelece que atividades rurais com baixo potencial poluidor serão beneficiadas, "proporcionando a otimização de seus serviços diante das particularidades dessas atividades específicas, sem perder de vistas sua principal missão que é a proteção do meio ambiente, só que com maior atenção para atividades com potencial maior de degradação ambiental."

Veja lista de atividades isentas de licenciamento ambiental no Ceará

Criação de animais – sem abate (avicultura) com capacidade instalada (número de animais) até 10.000 Criação de animais – sem abate (ovinocaprinocultura) com capacidade instalada (número de animais) de até 500 Criação de animais – sem abate (suinocultura) com capacidade instalada (número de animais) de até 300 Criação de animais – sem abate (bovinocultura e bubalinocultura) com capacidade instalada (número de animais) de até 200 Cultivo de plantas medicinais, Aromáticas e condimentares com área até 10 hectares Cultivo de flores e plantas ornamentais (com uso de agrotóxico) com área até 20 hectares Cultivo de flores e plantas ornamentais (sem uso de agrotóxico) com área até 30 hectares Projetos agrícolas de sequeiro (com uso de agrotóxico) com área até 30 hectares Projetos agrícolas de sequeiro (sem de agrotóxico) com área até 60 hectares Projetos de irrigação (com uso de agrotóxico) com área até 30 hectares Projetos de irrigação (sem uso de agrotóxico) com área até 50 hectares Açudes e barreiros com até 1 hectare de espelho d’água Outras atividades ou empreendimentos enquadrados pelo Coema

Com informações do jornalista Samuel Pimentel

