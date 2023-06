Dirigente revela ter feito transações que violam regras do BC dos EUA em maio de 2022

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirma em um documento regulatório que realizou transações que posteriormente percebeu que violavam regras da instituição. O dirigente disse que revelou no ano passado que ele e seu marido tinham ativos em contas gerenciadas nas quais eles não tinham poder de decisão.

Agora, porém, ele afirma ter entendido que transações que ocorriam nessas contas não estavam isentas das exigências de que elas fossem reportadas para o Fed, bem como pelas restrições de negociações que vigoram para os dirigentes durante seu chamado período de silêncio, antes das decisões de política monetária.

Bostic afirma que transações ocorridas em 2 de maio de 2022, associadas com fundos investidos por meio de uma dessas contas violaram as restrições sujeitas ao período de silêncio, o que ele diz só ter notado posteriormente.

O presidente da distrital de Atlanta diz que reportou o caso ao escritório sobre ética do conselho do Fed, bem como ao inspetor-geral do banco central americano. E também informa que retirou todos os ativos do casal que estavam em contas do tipo no ano passado.