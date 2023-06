Ceará é único Estado a ter variação positiva no volume de serviços em abril

O volume de serviços no Ceará apresentou alta de 1% no mês de abril, em comparação com março. O dado coloca o Estado acima da média do Brasil, que teve redução de 1,6%. O Ceará foi a única Unidade da Federação a apresentar resultado positivo no recorte citado.

Os números são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), veiculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 15 de junho.

Em comparação com abril de 2022, o volume de serviços cearenses subiu 3,5%. A variação acumulada no ano está em 4,2% e, nos últimos 12 meses, é de 6,5%.

Ademais, o índice de receita nominal de serviços também cresceu no Ceará, com alta de 1,6% ante março. A média brasileira no recorte decaiu 0,4%.

Verificando os resultados de abril do ano anterior, o Estado obteve elevação de 9%. Neste ano, de janeiro a abril, a variação é de 9,6% e, vendo os 12 meses anteriores, está em 15,2%.

Receita nominal do turismo sobe

O índice de receita nominal das atividades turísticas cearenses apresentou alta de 4% em abril, comparando com março. O resultado ficou acima da média brasileira, elevada em 0,5%. A variação em igual período de 2022 é 9,2%.

O volume das atividades turísticas no Ceará não demonstrou variação ante março, mas cresceu 0,2% em relação a igual período do ano anterior. No País, o dado considerando esse recorte apontou uma subida de 1,4%.

Nos últimos 12 meses, a alteração da receita nominal no Ceará é de 37,5%, enquanto que a do volume corresponde a 22,2%.

Dicas para economizar com hospedagem na hora de viajar

Atividades do setor de serviços apresentam crescimento no Ceará

No Ceará, todos os grupos de atividades abordados na Pesquisa Mensal de Serviços apresentaram crescimento da receita nominal em abril, ante março.

A maior alta foi registrada pela categoria de outros serviços, com 17,1%. Em seguida, aparece serviços profissionais, administrativos e complementares, que subiu 11,5%.

A parte de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio cresceu 8,9%, enquanto que serviços prestados às famílias mostrou elevação de 6,2%. O menor crescimento foi em serviços de informação e comunicação, subindo 0,2%.

