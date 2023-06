BCE revisa para cima projeções do núcleo do CPI e reduz para avanço do PIB em 2023 e 2024

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou projeções atualizadas, nesta quinta-feira, 15, acompanhadas de sua decisão de elevar os juros em 25 pontos-base. Em comunicado, a instituição aponta que reviu para cima a expectativa para o núcleo da inflação ao consumidor, "especialmente neste ano e no próximo", e revisou para baixo sua previsão para o crescimento da zona do euro, também em 2023 e 2024.

O staff do BCE espera agora que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro registra alta de 5,3% em 2023, de 3,0% em 2024 e de 2,2% em 2025.

Ele ainda aponta que os indicadores de pressões de preços subjacentes "permanecem fortes", embora com alguns sinais iniciais de "perda de fôlego". Em março, ele previa alta de 5,3% no CPI em 2023, expectativa agora reafirmada, avanço de 2,9% em 2024 e de 2,1% em 2025 - estes dois últimos foram, portanto, revisados para cima.

O staff também projeta que o núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, deve alcançar alta de 5,1% em 2023, desacelerando a um avanço de 3,0% em 2024 e para uma alta de 2,3% em 2025. A meta do BCE é de inflação ao consumidor em 2% ao ano. Em março, as projeções eram para avanços de, respectivamente, 4,6%, 2,5% e 2,2%.

Ainda para o staff do BCE, projeções para o crescimento econômico da zona do euro foram revisadas "levemente para baixo". Ele espera agora alta de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, de 1,5% em 2024 e de 1,6% em 2025. Em março, projetava avanços de 1,0% neste ano, 1,6% no próximo e também de 1,6% em 2025.