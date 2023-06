Aeroporto de Sobral é autorizado a operar para aviação geral

O aeroporto de Sobral, localizado na região Norte do Ceará, agora tem autorização da Agência Nacional de Aviação (Anac) para embarques e desembarques para a aviação geral. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, 14, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais.

"Uma medida importante para a região que abriga várias indústrias e, por conta disso, tem grande procura pelo tráfego aéreo", argumentou.

Além disso, Elmano também afirmou que foi homologado o uso do Sistema Indicador de Rampa de Aproximação de Precisão (Papi). Com isso, fica permitido o pouso de aviões a jato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o próprio, essa decisão auxilia na segurança dos voos pois "o dispositivo auxilia os pilotos no pouso de aeronaves, por meio de sinalização com luzes no solo."

Aeroporto de Sobral: operações anteriores

Inaugurado em abril de 2022, o aeroporto de Sobral só conseguiu receber homologação da Anac em janeiro deste ano para receber voos. Com a portaria, o equipamento passou a constar no cadastro de aeródromos e também teve o tráfego aéreo liberado.



Porém, só em fevereiro foi autorizado o início das operações dos voos comerciais. Na ocasião, um voo da companhia aérea Azul, com nove passageiros, pousou em Sobral. O avião saiu da capital do Estado, Fortaleza.

Anteriormente, a cidade já contava com um aeroporto que, depois da inauguração, iniciou o processo de desativação. Para isso, foi necessário um período de adaptação e de transição. Com a entrada em operação do novo aeroporto, a área do atual aeródromo será integrada à malha urbana de Sobral.

O objetivo disso é colaborar na promoção da integração do espaço do aeroporto antigo à cidade, gerando desenvolvimento econômico e social.

Aeroporto de Sobral: estrutura

O aeroporto, localizado a cerca de 25 km da sede do município, tem capacidade para receber aeronaves de porte médio.

Além disso, está instalado numa área de 190 hectares, tem pista de pouso e decolagem de 1.800 metros de extensão por 30 metros de largura e um terminal de passageiros com aproximadamente 2 mil m² de área construída.

Nesse espaço, tem-se salas de espera, embarque e desembarque, administração, balcões de check-in, controle de voo, banheiros, quiosques e lanchonete. O investimento total da obra foi de R$ 70 milhões.

O equipamento também possui estacionamento, pátio de aeronaves, pistas de taxiamento, balizamento noturno, unidade de combate a incêndios, além de uma usina fotovoltaica.

Veja como economizar nas viagens

Mais notícias de Economia