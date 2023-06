Volume de vendas no Ceará cai 0,6% em abril, aponta IBGE

O volume de vendas do comércio varejista cearense registrou uma redução de 0,6% no mês de abril, comparado com março. O dado coloca o Estado abaixo da média nacional, visto que o Brasil apresentou alta de 0,1% na comparação utilizada.

O resultado é da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), veiculada nesta quarta-feira, 14 de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar dessa queda, em comparação com abril de 2022, o Ceará obteve um crescimento de 4,9%. A variação acumulada no ano é de 7,9%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo com mais destaque em volume de vendas no Ceará, na comparação com igual mês do ano anterior, foi hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que cresceu 12%.

A maior baixa, adotando o mesmo critério comparativo, foi apresentada pelo volume de vendas de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com redução de 21,3%.

Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motocicletas, partes e peças; material de construção; e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, este último grupo foi o que obteve o maior salto em abril deste ano ante abril de 2022, com 17,6%.

Estratégias que supermercados adotam para que os clientes gastem mais



Queda no comércio varejista ampliado

Analisando o comércio varejista ampliado, o volume de vendas teve queda de 1,1% comparando com março de 2023. Nacionalmente, ocorreu um recuo maior, de 1,6%.

Em relação a abril de 2022, a queda no Ceará foi de 8,5%. O acumulado no ano no Estado é de 0,1%.

Veja o desempenho do varejo ampliado no Ceará no acumulado do ano (base: janeiro-abril de 2023)

Hipermercados e supermercados: 16,2%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 13,8%



Eletrodomésticos: 13,3%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: 13,2%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 6%



Combustíveis e lubrificantes: 5,5%



Móveis e eletrodomésticos: 4,4%



Tecidos, vestuário e calçados: 2,1%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -0,4%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -1,8%



Móveis: -4,1%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -11,6%



Veículos, motocicletas, partes e peças: -11,9%



Materiais de construção: -15,8%

Mais notícias de Economia