Produção industrial da zona do euro sobe 1% em abril ante março

A produção industrial da zona do euro subiu 1% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 14, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade da produção no período. Em relação a igual mês do ano passado, a produção industrial do bloco cresceu 0,2% em abril, informou a Eurostat.