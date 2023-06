PIB do G20 ganha força e cresce 0,9% no 1º trimestre, impulsionado pela China, diz OCDE

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20, como é conhecido o grupo das 20 maiores economias do mundo, cresceu 0,9% no primeiro trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quarta-feira, 14. O resultado mostra aceleração em relação ao quarto trimestre de 2022, quando o PIB do G20 teve alta de 0,4% ante o terceiro trimestre.

O bom desempenho reflete principalmente a reabertura da China, cuja economia teve expansão de 2,2% no primeiro trimestre, depois de avançar 0,6% no trimestre anterior, detalha a OCDE. A Índia também deu contribuição significativa, com ganho de 1,9% entre janeiro e março, após alta de 1% no último trimestre do ano passado.

No Brasil, o PIB subiu 1,9% no primeiro trimestre, após recuar 0,1% no trimestre anterior. No mesmo período, houve aceleração do crescimento no México (de 0,6% para 1%) e no Japão (de 0,1% para 0,7%).

Por outro lado, o PIB perdeu força nos EUA, na Austrália e na Turquia nos primeiros três meses de 2023. No Reino Unido, cresceu 0,1%, mesmo resultado do trimestre anterior.

A Alemanha, por sua vez, entrou em recessão no primeiro trimestre, com uma contração de 0,3%, após queda de 0,4% no trimestre final de 2022.

No fim de março, o PIB do G20 excedia o nível pré-pandemia de covid-19 em 7,8%. Reino Unido e Alemanha, porém, seguiam abaixo dos patamares anteriores à pandemia, diz o relatório.