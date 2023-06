Mega Sena paga R$ 45 milhões nesta quarta; veja como apostar

O concurso 2601 da Mega-Sena vai pagar R$ 45 milhões para os apostadores que acertarem as seis dezenas. O sorteio vai acontecer nesta quarta-feira, 14, às 20h. Além disso, você pode acompanhar a divulgação dos números sorteados pelo Youtube da Caixa.

No último concurso, ninguém acertou as seis dezenas e, por isso, o prêmio acumulou. Caso ninguém acerte de novo, o valor pode aumentar ainda mais.

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Quanto custa apostar na Mega Sena?

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Quem deseja apostar na Mega-Sena precisa jogar o seu palpite até às 19 horas, no horário de Brasília, do dia do sorteio. Ou seja, neste caso, até o dia 14 de junho.

Elas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do País, no app e no portal Loterias Caixa.

Resultados anteriores da Mega Sena

