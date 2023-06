Medianas das projeções do Fed para taxa de juros sobem nos EUA para 2023, 2024 e 2025

A mediana das projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a taxa básica de juros nos Estados Unidos subiu nos cenários estimados para 2023, 2024 e 2025. A previsão se manteve estável para o longo prazo.

A estimativa para 2023 subiu de 5,1% para 5,6%; para 2024, aumentou de 4,3% para 4,6%; e, para 2025, subiu de 3,1% para 3,4%. No longo prazo, se manteve em 2,5%.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira, junto com a decisão de política monetária do Fed, que manteve a taxa de juros no nível de 5,0% a 5,25%.

As previsões dos dirigentes dispostas no gráfico de pontos do Fed mostraram que a maioria espera uma taxa terminal de juros na faixa entre 5,50% e 5,75% neste ano.

Para 2024, a maioria conta com juros pelo menos maiores que 4,50%. As opiniões divergiram sensivelmente para 2025, no entanto.

PIB

A mediana das projeções do Conselho Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve para avanço do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 subiu de 0,4% para 1,0%.

Para 2024, entretanto, a estimativa baixou de 1,2% para 1,1% e, para 2025, recuou de 1,9% para 1,8%. A mediana para o longo prazo permaneceu em 1,8%.

Desemprego

A mediana das projeções do FOMC do Federal Reserve para a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu no cenário estimado para 2023, 2024 e 2025 e permaneceu a mesma para o longo prazo.

Para 2023, a expectativa passou de 4,5% para 4,1%. Para 2024 e 2025 foram de 4,6% para 4,5%. A mediana do longo prazo permaneceu em 4,0%.